В интернете продают поддельные билеты на "ярмарку современного искусства в парке Зарядье"

СЕГОДНЯ 18:57 2019-07-30T18:57:29+03:00

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Накануне в сети появился сайт www.worldartroadshow.com, который предлагает москвичам приобрести билеты на ярмарку современного искусства World Art Roadshow 2019. Мошенники заявляют, что мероприятие пройдет с шестого по восьмое сентября в столичном парке Зарядье. Однако администрация парка это заявление опровергла, сказав, что никакой ярмарки в Зарядье проводиться не будет.

Руководители уже обратились к посетителям с просьбой быть осторожными и покупать билеты только на официальном сайте парка. Все планируемые мероприятие размещены там в разделе «Афиша».

Администрация парка также уже обратилась в полицию с соответствующим заявлением.

Ранее сайт Kp.ru писал о том, как москвич купил фальшивый билет на концерт группы Metallica, отдав за него семь тысяч рублей. Мужчина приобрел недействительный билет на сайте Avito, однако узнал об этом только при входе в Лужники.

ИСТОЧНИК KP.RU