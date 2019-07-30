2019-07-30T18:57:29+03:00
Общество

В интернете продают поддельные билеты на "ярмарку современного искусства в парке Зарядье"

Администрация парка призывает посетителей пользоваться только официальным сайтом
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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В сети появились фейковые билеты на ярмарку в парке ЗарядьеВ сети появились фейковые билеты на ярмарку в парке ЗарядьеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Накануне в сети появился сайт www.worldartroadshow.com, который предлагает москвичам приобрести билеты на ярмарку современного искусства World Art Roadshow 2019. Мошенники заявляют, что мероприятие пройдет с шестого по восьмое сентября в столичном парке Зарядье. Однако администрация парка это заявление опровергла, сказав, что никакой ярмарки в Зарядье проводиться не будет.

Руководители уже обратились к посетителям с просьбой быть осторожными и покупать билеты только на официальном сайте парка. Все планируемые мероприятие размещены там в разделе «Афиша».

Администрация парка также уже обратилась в полицию с соответствующим заявлением.

Ранее сайт Kp.ru писал о том, как москвич купил фальшивый билет на концерт группы Metallica, отдав за него семь тысяч рублей. Мужчина приобрел недействительный билет на сайте Avito, однако узнал об этом только при входе в Лужники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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