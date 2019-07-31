2019-07-31T11:12:50+03:00
Общество

На День города москвичей и гостей столицы ждет насыщенная спортивная программа

В Москве более 100 профессиональных спортсменов проведут около 200 бесплатных мастер-классов
Елена ГИЛЬМАНОВА
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На День города москвичей и гостей столицы ждет насыщенная спортивная программаНа День города москвичей и гостей столицы ждет насыщенная спортивная программа
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В этом году Москва отпразднует свой День рождения 7 и 8 сентября. В эти дни москвичей и гостей столицы ждет насыщенная спортивная программа, центрами которой станут переход от площади Революции к Манежной площади, Маховая и Тверская улицы.

Специально ко Дню города на Тверской и соседних улицах установят восемь спортивных объектов, в числе которых 35-метровый бассейн для sup-серфинга и восьмиметровый скалодром. В небе можно будет увидеть «космонавтов»: хайлайнеров в костюмах скафандрах. Более 100 профессиональных спортсменов проведут около 200 бесплатных мастер-классов для 25 тысяч человек. Новинкой этого года станет фристайл-слалом - спортсмены на роликовых коньках под музыку покажут танец на роликах, фигурное катание и слалом одновременно.

На переходе от площади Революции к Манежной площади 50 профессиональных спортсменов продемонстрируют десятки трюков на BMX и самокатах. В то же время на Моховой москвичей и гостей столицы будут ждать мастер-классы по паркуру.

При этом Участие во всех спортивных мероприятиях праздника и прокат всего необходимого оборудования.

Напомним, в прошлом году Москва также отмечала свой День рождения насыщенной спортивной программой. Так в «Лужниках» выступили известные спортсмены и танцевальные пары.

ИСТОЧНИК KP.RU

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