Новый облик получат 29 зданий, расположенных вдоль набережных Москвы
В этом году специалисты Комплекса городского хозяйства планируют установить архитектурно-художественное освещение на 29 зданиях Москвы, расположенных на набережных столицы: Тараса Шевченко, Саввинской, Бережковской, Лужнецкой, Космодамианской, а также Братеевский мост. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков.
Заместитель мэра поясняет, что художественная подсветка позволит преобразить облик Москвы-реки, сделав ее более привлекательной как для москвичей, так и для гостей столицы.
Бирюков сообщает, что основной цвет архитектурного освещения выбран традиционный белый как теплый, так и холодный, тем не менее при освещении отдельных территорий разрабатываются индивидуальные концепции с использованием дополнительных цветов.
Напомним, ранее сайт kp.ru рассказывал о планах благоустройства столицы на 2019 год. Так планируется обновить 50 улиц и площадей, также 150 парковых и озелененных территорий, а архитектурно-художественной подсветкой украсят 64 здания и сооружения, в том числе дома на набережных Москвы-реки.
ИСТОЧНИК KP.RU