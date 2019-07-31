2019-07-31T11:15:58+03:00
Общество

Новый облик получат 29 зданий, расположенных вдоль набережных Москвы

Архитектурно-художественное освещение сделает облик Москвы-реки более привлекательным для москвичей и гостей столицы
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Новый облик получат 29 зданий, расположенных вдоль набережных Москвы.Новый облик получат 29 зданий, расположенных вдоль набережных Москвы.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В этом году специалисты Комплекса городского хозяйства планируют установить архитектурно-художественное освещение на 29 зданиях Москвы, расположенных на набережных столицы: Тараса Шевченко, Саввинской, Бережковской, Лужнецкой, Космодамианской, а также Братеевский мост. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков.

Заместитель мэра поясняет, что художественная подсветка позволит преобразить облик Москвы-реки, сделав ее более привлекательной как для москвичей, так и для гостей столицы.

Бирюков сообщает, что основной цвет архитектурного освещения выбран традиционный белый как теплый, так и холодный, тем не менее при освещении отдельных территорий разрабатываются индивидуальные концепции с использованием дополнительных цветов.

Напомним, ранее сайт kp.ru рассказывал о планах благоустройства столицы на 2019 год. Так планируется обновить 50 улиц и площадей, также 150 парковых и озелененных территорий, а архитектурно-художественной подсветкой украсят 64 здания и сооружения, в том числе дома на набережных Москвы-реки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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