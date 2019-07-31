В метро закроют движение между станциями «Киевская» и Кунцевская»

СЕГОДНЯ 12:28 2019-07-31T12:28:28+03:00

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На два дня, 3 и 4 августа, вновь закроют участок Филевской линии между станциями «Киевская» и «Кунцевская». Поезда не будут ходить из-за реконструкции технической зоны линии. Пассажиры не смогут попасть на станции «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская». При этом станция «Киевская» Филевской линии будет работать, как обычно. От нее пассажиры смогут доехать до «Международной» или «Александровского сада», а также сделать пересадку на Арбатско-Покровскую и Кольцевую линии. А станция «Кунцевская» будет открыта только для проезда по Арбатско-Покровской линии.

До закрытых станций желающие смогут добираться на бесплатных автобусах с табличкой «КМ». На Филевской линии станции от «Киевской» до «Кунцевской» пустят автобусы «КМ1» с промежуточными остановками около метро «Кутузовская», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская». Второй маршрут «КМ2» свяжет станции метро «Багратионовская» и «Фили». Эти автобусы будут ходить с 5.00 утра до 2.00 ночи.

По обычному расписанию закрытые станции метро начнут работать в понедельник, 5 августа, в 5.30 утра.

ИСТОЧНИК KP.RU