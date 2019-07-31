2019-07-31T12:20:29+03:00
Происшествия

В Подмосковье два школьника погибли под колесами электрички

Дети перебегали пути в неположенном месте
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Подмосковье электричка сбила двух школьниковВ Подмосковье электричка сбила двух школьниковФото: Алексей СТЕФАНОВ
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В подмосковной Шатуре электричка насмерть сбила двух детей. Школьники перебегали железнодорожные пути в неположенном месте и попали под приближающийся состав.

Происшествие случилось накануне вечером, 30 июля, недалеко от станции Шатурторф Казанского направления Московской железной дороги. По предварительной информации, дети бросились перебегать пути прямо перед приближающейся электричкой, но не успели. Машинист электрички попытался подать сигнал пешеходам, а затем применить экстренное торможение, но это не помогло, передает сайт телеканала «Звезда».

В результате наезда электропоезда оба школьника получили серьезные травмы, от которых скончались на месте.

«В настоящее время транспортная полиция проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - цитирует сообщение пресс-службы УТ МВД России по ЦФО интернет-издание «Подмосковье сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU

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