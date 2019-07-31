2019-07-31T12:41:24+03:00
Общество

Марат Хуснуллин рассказал, что станцию "Остафьево" откроют до конца года

Станция Курского ж/д направления готова почти на две трети
Никита КЛЮЧЕНКОВ
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За последние годы на 70% увеличилось количество пассажиров, которые передвигаются пригородным сообщением - до 2 миллионов человекЗа последние годы на 70% увеличилось количество пассажиров, которые передвигаются пригородным сообщением - до 2 миллионов человекФото: Геннадий БИСЕНОВ
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Станцию "Остафьево" на Курском направлении железной дороги планируется достроить до конца этого года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Работы по возведению новой станции "Остафьево" на Курском направлении железной дороги начались в сентябре прошлого года. На сегодня готовность объекта составляет 59%. До конца года она должна быть полностью готова. Проектом предусмотрено возведение двух пассажирских платформ и надземного пешеходного перехода с распределительным залом", - рассказал Марат Хуснуллин.

Заместитель градоначальника пояснил, что станция будет востребована пассажирами железной дороги, особенно жителями строящихся в поблизости районов "Новомосковский" и "Южный".

Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что до конца года планируется реализовать множество проектов по пригородному сообщению: "Благодаря нашим совместным усилиям за последние годы на 70% увеличилось количество пассажиров, которые передвигаются пригородным сообщением - до 2 миллионов человек. Кроме того, уже с 1 августа планируется запуск четвертого главного пути "Москва - Одинцово", который позволит сократить интервал движения электропоездов до 3,5 минут в "часы пик". Это реальное тактовое движение на уровне метрополитена. Аналогичное движение электричек будет налажено и до Мытищ"

ИСТОЧНИК KP.RU

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