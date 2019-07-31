2019-07-31T12:51:22+03:00
Москва

Музыкальный марафон пройдет на ВДНХ в честь 80-летия выставки

Концерты состоятся на 20 площадках
Юлия ЩЕРБАКОВА
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На ВДНХ пройдет музыкальный фестивальНа ВДНХ пройдет музыкальный фестивальФото: Алиса ТИТКО
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С 1 по 4 августа на ВДНХ пройдет музыкальный марафон. В эти дни музыканты и исполнители выступят на 20 площадках выставочного комплекса. Мероприятие будет приурочено к 80-летию главной выставки страны.

«На 20 площадках в разных частях ВДНХ пройдет больше 50 праздничных событий. Москвичей и туристов ждут концерты и театральные постановки, четыре проекционных шоу, гастрономический фестиваль, соревнования по вейкбордингу, мастер-классы и многое другое», — цитирует генерального директора АО «ВДНХ» Сергея Шогурова РИАМО.

В юбилейном концерте планируют принять участие Тамара Гвердцители, Кристина Орбакайте, Валерия, группы «Земляне», «Несчастный случай», Uma2rman и многие другие.

Помимо развлекательной программы посетителей ждет гастрономический фестиваль. Здесь посетители смогут попробовать национальные блюда из разных стран СНГ. Гастрономическое мероприятие пройдет на площади Промышленности, передает ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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