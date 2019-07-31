2019-07-31T12:57:51+03:00
Общество

В парках Москвы рентген легких теперь можно сделать в будни

Раньше флюорографы в медицинских павильонах работали только в выходные
Светлана ВОЛКОВА
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В парках Москвы рентген легких теперь можно сделать в будниВ парках Москвы рентген легких теперь можно сделать в будниФото: Михаил ФРОЛОВ
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Желающие проверить свои легкие в парковых павильонах «Здоровая Москва» теперь смогут сделать флюорографию в любой удобный день. Мобильные цифровые кабинеты начали работать по будням. До сих пор они принимали пациентов на выезде только по выходным. Уточнить расписание рентген-кабинетов можно на портале мэра Москвы и на сайте Департамента здравоохранения Москвы.

Напомним, до конца лета в 46 парках столицы можно пройти бесплатное обследование здоровья. Медицинские павильоны открыты ежедневно с 8.00 до 22.00. Диспансеризация и консультации специалистов займут в среднем от 40 минут до 1 часа. С собой нужно принести любой документ на выбор - паспорт, его копию или водительские права, если уже прикреплены к городской поликлинике. Если прикрепление не оформлено, тогда еще понадобится московский полис ОМС. Кстати, тут же пациента могут и прикрепить к нужной ему поликлинике.

Врачи проверят давление и сердце, сделают анализы крови, кала, УЗИ и флюорографию. Посетителя осмотрят терапевт, аллерголог, ЛОР, офтальмолог и другие специалисты. А детей проверит педиатр. Все результаты сразу впишут в электронную карту. Их сможет увидеть также и участковый врач в поликлинике.

Кстати, по решению мэра Сергея Собянина список анализов в павильонах «Здоровая Москва» недавно расширился. Теперь пациенты смогут сдать в парках анализы на определение гликозилированного гемоглобина, уровня креатинина в крови и гормонов щитовидной железы.

Кроме того, в 13 парках рядом с медицинскими павильонами работают бесплатные веранды для занятий спортом (адреса - на сайте Департамента здравоохранения Москвы zdorovayamoskva.mosgorzdrav.ru/). Здесь можно поиграть в бадминтон или пинг-понг, заняться йогой и гимнастикой цигун, послушать лекции врачей. Спортивное снаряжение выдадут бесплатно и без залога. А по четвергам проводятся мастер-классы от олимпийских чемпионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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