СК возбудил уголовные дела по фактам нападения на полицейских на акции 27 июля

СЕГОДНЯ 15:54 2019-07-31T15:54:53+03:00

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Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел по фактам нападения на полицейских и сотрудников Росгвардии во время несанкционированной акции 27 июля. Об этом в четверг рассказала представитель столичного главка СК Юлия Иванова.

- В Главном следственном управлении (ГСУ) СК по Москве возбуждено и расследуется три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), а также проводится ряд процессуальных проверок по фактам применения 27 июля 2019 года насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии в ходе несанкционированного митинга в городе Москве, - сообщила Юлия Иванова.

Кроме того, СК РФ возбудил дело по ст. 212 УК РФ «Массовые беспорядки». По словам представителей СК, многие участники акции заранее готовились применить силовые методы и принесли с собой подручные средства — баллончики с газом, молотки и ножи. Один из фигурантов уголовного дела распылил в сторону полицейских баллончик со слезоточивым газом, другой, по версии следствия, бросил в стражей правопорядка кусок бордюра, третий кинул в полицейских мусорный бак. В Интернете накануне появился видеоролик, показывающий, как у одного из участников несанкционированного митинга изымают целый арсенал: два ножа — один канцелярский, другой побольше, молоток, баллончик с газом и противогаз (чтобы самому не пострадать).

- Участники так называемой мирной акции имели при себе колюще-режущие предметы, включая молотки и ножи, также у некоторых были баллончики со слезоточивым газом, - рассказал зам. начальника полиции ГУ МВД России по г. Москве Александр Половинка. - Наличие этих предметов свидетельствует о том, что указанное мероприятие было хорошо организовано и явно имело соответствующий наклон к дальнейшему силовому развитию.

Напомним, в несогласованном митинге в Москве 27 июля приняли участие около 3500 человек. Несанкционированная акция проводилась в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму.

ИСТОЧНИК KP.RU