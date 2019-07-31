Названы районы Москвы с самыми дешевыми комнатами

СЕГОДНЯ 16:39 2019-07-31T16:39:59+03:00

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В Москве самые дешевые комнаты продаются в Зеленогрдаском административном округе. Там они в среднем стоят 1,5 миллиона рублей. Такие данные предоставляет lenta.ru со ссылкой на портал «Мир квартир». В данном случае речь идет о коммунальных квартирах.

Немного больше (1,9 миллиона) придется заплатить за комнату в поселке Северном и районе Капотня. Чуть больше – 2 миллиона этот вид жилья стоит в Кузьминках.

А вот в районах Левобережный и Теплый Стан цены уже заметно выше. Там комната обойдется в 2,5 миллиона рублей. Затем идет Новокосино, где такое жилье стоит 2,6 миллиона рублей.

Самые дорогие комнаты в Москве продаются на Арбате. Там за одну комнату придется заплатить порядка 8,6 миллионов рублей. Немного дешевле комнаты в Хамовниках – 7,4 миллиона рублей. А на третьем месте Мещанский район с 6,4 миллиона за комнату.

ИСТОЧНИК KP.RU