2019-07-31T18:15:12+03:00
Происшествия

У москвича украли рюкзак с пятью миллионами рублей

Преступникам удалось скрыться с места происшествия
Анастасия ЗЫРЯНОВА
Поделиться:
Неизвестные напали на москвича и украли у него пять миллионов рублейНеизвестные напали на москвича и украли у него пять миллионов рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

31 июля на юго-востоке Москвы произошло ЧП. Неизвестные напали на мужчину и украли у него крупную сумму денег. Происшествие произошло недалеко от станции метро «Люблино».

Известно, что злоумышленники были вооружены. Они ударили мужчину по голове и выхватили у него из рук рюкзак. В сумке, кроме всего прочего, находилось почти пять миллионов рублей.

Пострадавший был госпитализирован в одну из московских больниц. Нападавшим удалось скрыться с места происшествия. Они быстро сели в машину и уехали в неизвестном направлении. Сейчас их разыскивает полиция.

В данный момент правоохранительные органы также проводят оперативно-розыскные мероприятия и разбираются в обстоятельствах случившегося. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу столичного МВД.

Ранее сайт Kp.ru писал о том, как в декабре прошлого года неизвестные напали на безработного москвича и украли у него рюкзак с 8 миллионами рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Политолог: Организаторы акции 27 июля просто воспользовались людьми
Названы районы Москвы с самыми дешевыми комнатами
Сергей Собянин открыл новую школу в Строгино
СК возбудил уголовные дела по фактам нападения на полицейских на акции 27 июля
В Москве пьяный актер вырвал дверь такси
В парках Москвы рентген легких теперь можно сделать в будни
Музыкальный марафон пройдет на ВДНХ в честь 80-летия выставки
Марат Хуснуллин рассказал, что станцию "Остафьево" откроют до конца года
В метро закроют движение между станциями «Киевская» и Кунцевская»
В Подмосковье два школьника погибли под колесами электрички
Новый облик получат 29 зданий, расположенных вдоль набережных Москвы
На День города москвичей и гостей столицы ждет насыщенная спортивная программа
В интернете продают поддельные билеты на "ярмарку современного искусства в парке Зарядье"
Врач: В больницах Москвы нет пострадавших на акции 27 июля
Организаторы отказались проводить митинг 3 августа на проспекте Сахарова
В "Лужниках" откроется новый скалодром
В Подмосковье из-за угрозы взрыва эвакуировали пассажиров электрички
В Москве отремонтируют дом, в котором бывали Маяковский и Хлебников
Пассажир упал под поезд в московском метро
Москвичей пригласили на тренинги для молодых родителей
Уникальный дом и единое общественное пространство появятся в Москве
Погода в Москве на 30 июля 2019 года: облачно и прохладно
Роспотребнадзор признал безопасными 34 зоны отдыха в Подмосковье
Около станций первых Московских центральных диаметров откроют более 30 парковок-«перехватчиков»