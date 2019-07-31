У москвича украли рюкзак с пятью миллионами рублей
31 июля на юго-востоке Москвы произошло ЧП. Неизвестные напали на мужчину и украли у него крупную сумму денег. Происшествие произошло недалеко от станции метро «Люблино».
Известно, что злоумышленники были вооружены. Они ударили мужчину по голове и выхватили у него из рук рюкзак. В сумке, кроме всего прочего, находилось почти пять миллионов рублей.
Пострадавший был госпитализирован в одну из московских больниц. Нападавшим удалось скрыться с места происшествия. Они быстро сели в машину и уехали в неизвестном направлении. Сейчас их разыскивает полиция.
В данный момент правоохранительные органы также проводят оперативно-розыскные мероприятия и разбираются в обстоятельствах случившегося. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу столичного МВД.
Ранее сайт Kp.ru писал о том, как в декабре прошлого года неизвестные напали на безработного москвича и украли у него рюкзак с 8 миллионами рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU