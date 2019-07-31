У москвича украли рюкзак с пятью миллионами рублей

СЕГОДНЯ 18:15 2019-07-31T18:15:12+03:00

Неизвестные напали на москвича и украли у него пять миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

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31 июля на юго-востоке Москвы произошло ЧП. Неизвестные напали на мужчину и украли у него крупную сумму денег. Происшествие произошло недалеко от станции метро «Люблино».

Известно, что злоумышленники были вооружены. Они ударили мужчину по голове и выхватили у него из рук рюкзак. В сумке, кроме всего прочего, находилось почти пять миллионов рублей.

Пострадавший был госпитализирован в одну из московских больниц. Нападавшим удалось скрыться с места происшествия. Они быстро сели в машину и уехали в неизвестном направлении. Сейчас их разыскивает полиция.

В данный момент правоохранительные органы также проводят оперативно-розыскные мероприятия и разбираются в обстоятельствах случившегося. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу столичного МВД.

Ранее сайт Kp.ru писал о том, как в декабре прошлого года неизвестные напали на безработного москвича и украли у него рюкзак с 8 миллионами рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU