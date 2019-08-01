Мэрия Москвы рассказала о сроках постройки станции «Суворовская»

СЕГОДНЯ 11:07 2019-08-01T11:07:31+03:00

Станцию пытались построить дважды, в 50-х и 90-х, но каждый раз проект отменяли. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Строительство станции метро «Суворовская» на действующей Кольцевой линии московского метро займет порядка пяти лет. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Работы должны стартовать уже в этом году. С инженерной и технической точек зрения это будет сложный объект – все-таки действующая линия в центре города», – отметил мэр.

Станция «Суворовская» расположится между «Новослободской» и «Проспектом Мира» на Кольцевой линии и станет пересадочной на станцию «Достоевская» Люблинско-Дмитровской ветки метро. Под названием «Площадь Коммуны» она была запроектирована еще в 1950-х, но проект заморозили. Возможность строительства этой станции повторно прорабатывалась в 90-е годы, однако из-за сложности проекта, длительных сроков строительства и высокой цены от него отказались.

«Люблинско-Дмитровская линия остается единственной, не имеющей пересадки на кольцо на севере. Это создает неудобства для пассажиров, которым приходилось делать большой крюк. Построив станцию, мы обеспечим несколько дополнительных маршрутов для передвижения горожан, сокращая время на дорогу, и в целом снижая загруженность подземки", – отметил заместитель мэра Москвы Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Это станция глубокого заложения, с чем связан целый ряд сложностей технического и инженерного характера. По нашим оценкам, она будет построена не раньше, чем через пять лет», – добавил заместитель мэра.

ИСТОЧНИК KP.RU