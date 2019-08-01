2019-08-01T12:43:35+03:00
Москва

Археологи нашли в центре Москвы артефакты XVII-XVIII веков

Все они будут переданы в фонды столичных музеев
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Во время раскопок в центре Москвы найдены следы литейной XVII–XVIII вековВо время раскопок в центре Москвы найдены следы литейной XVII–XVIII вековФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Археологи обнаружили в центре Москвы следы литейной мастерской XVII-XVIII веков. Раскопки проходили недалеко от улицы Сретенка.

В частности, специалисты смогли найти фрагменты резервуара для воды и различные ремесленные инструменты. Среди них два керамических тигеля — емкости, которые использовались для первичной выплавки металла из руды. Помимо этого были найдены части каменной литейной формы, на одной из которых для будущих заготовок были вырезаны пуговицы и нательный крест.

«Москва XVII-XVIII веков являлась крупным ремесленным центром, и одним из распространенных видов промыслов было медное литье, о чем и свидетельствуют данные находки», - цитирует главу Департамента культурного наследия Алексея Емельянова сайт телеканала «Звезда».

Эксперт добавил, что все находки сохранились в хорошем состоянии. В настоящее время все они переданы в археологическую мастерскую, где их изучат специалисты. После реставрации находки передадут в фонды столичных музеев, передает ФАН со ссылкой на пресс-службу правительства столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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