Два новых ночных автобусных маршрута появятся в Москве

СЕГОДНЯ 13:18 2019-08-01T13:18:42+03:00

Изменить размер текста: A A

К действующим ночным автобусным маршрутам в Москве 5 августа добавятся еще два - Н8 и Н9. Они будут отправляться от станции «Китай-город» и начнут курсировать вдоль Серпуховско-Тимирязевской линии метро.

Новые автобусные маршруты свяжут центр столицы с районами, куда ранее невозможно было добраться на общественном транспорте ночью: Северное и Южное Бутово, Лианозово, Марфино, Отрадное, Бибирево, Алтуфьевский. Благодаря этому добраться до нужного места с комфортом даже в ночное время смогут порядка 600 тысяч жителей столицы.

«Новые маршруты Н8 и Н9 проходят по одним из самых востребованных городских направлений вдоль Серпуховско-Тимирязевской линии метрополитена. У жителей еще семи районов Москвы появилась возможность пользоваться удобным городским транспортом вне зависимости от времени суток», – цитирует заместителя мэра Максима Ликсутова РИАМО.

Помимо этого в ночь с 4 на 5 августа изменится маршрут движения автобусов Н6. Теперь по дороге от Китай-города до станции метро «ВДНХ» транспорт будет следовать не по проспекту Мира и улице Сретенка, а через станции метро «Трубная», «Достоевская» и «Марьина Роща», передает Москва 24 со ссылкой на mos.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU