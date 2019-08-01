Политолог назвал акцию 27 июля в Москве провокацией

СЕГОДНЯ 14:15 2019-08-01T14:15:02+03:00

Константин Костин считает, что несанкционированные митинги не имеют никакого отношения к выборам в Мосгордуму

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Несанкционированная акция, прошедшая 27 июля в центре Москвы, является провокацией и не имеет никакого отношения к выборам в Московскую городскую думу и к реальной политической борьбе, считает политолог Константин Костин. О этом он заявил журналистам в четверг, комментируя итоги несогласованных акций в поддержку кандидатов, не прошедших на выборы депутатов Мосгордумы.

- У всех этих митингов очень большая составляющая политической провокации, - подчеркнул Константин Костин. - Способ, которым действуют организаторы этого всего, те призывы, с которыми они обращаются, находятся за пределами легального политического повода. Никто из них не вспоминает и не собирается вспоминать про выборы в Мосгордуму. Никто из них не вспоминает о том, что надо пытаться юридическими методами обжаловать решения окружных избирательных комиссий. То, что начиналось как общественное давление, сейчас уже живет собственной жизнью и превратилось уже в некую постоянно действующую, уличную активность, которая не имеет никакого отношения к выборам в Мосгордуму и реальной политической борьбе.

В связи с этим политолог считает вполне обоснованным заявление, сделанное мэром Москвы Сергеем Собяниным.

-Если говорить о заявлении мэра, на мой взгляд, оно понятное, обоснованное, - подчеркнул политолог.

Костин также отметил, что в акции 27 июля приняло участие больше число жителей других городов.

- Конечно, иногородних там было достаточное количество. Всем хочется приехать на выходные в столицу и пошуметь, - отметил политолог, посоветовав москвичам и гостям столицы «тратить свои выходные дни на отдых и полезные занятия».

Напомним, выборы депутатов в Московскую городскую думу пройдут 8 сентября 2019 года в единый день голосования.

ИСТОЧНИК KP.RU