2019-08-01T14:18:50+03:00
Общество

РПЛ не стала переносить матч «Спартак» - «Динамо»

Команды сыграют 3 августа, как и планировалось
Ксения БОГДАНОВА
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Российская премьер-лига не стала переносить футбольный матч 4-го тура РПЛ «Спартак» - «Динамо». Команды встретятся, как и планировалось ранее, 3 августа. Об этом сообщается в расписании телетрансляций матчей 4-го тура, опубликованный Российской премьер-лигой на сайте турнира.

Как указывается в опубликованном на сайте расписании, игра «Спартака» и «Динамо» будет транслироваться на телеканале «Матч Премьер», начало трансляции запланировано на 18:25. Сам матч может начаться в 19:00. Следить за ходом игры в эфире будут комментаторы Денис Казанский и Нобель Арустамян.

Напомним, информация о возможном переносе встречи команд появилась в СМИ в среду 31 июля. Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Николай Ляскин сообщил журналистам о том, что МВД настаивает на изменении даты матча «Динамо» - «Спартак» из-за проведения в Москве несанкционированной акции. Несогласованный митинг в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы от оппозиции запланирован также на 3 августа. Опасаясь возможных инцидентов, столичная полиция обратилась к руководству в Российской премьер-лиги с просьбой перенести игру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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