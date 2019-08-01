В Подмосковье изъяли 500 тонн поддельного коньяка

СЕГОДНЯ 14:51 2019-08-01T14:51:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники полиции обнаружили в подпольном цеху в Павловском Посаде порядка 50 тонн поддельного коньяка и контрафактного алкоголя. Производство по розливу поддельного спиртного организовали шестеро мужчин.

По данным полиции, в подпольном цеху хранились канистры объемом от 5 до 20 литров с водкой, коньяком, виски и амаретто. После розлива контрафакт отгружался на склады в подмосковной Балашихе и продавался постоянным клиентам. Они же в свою очередь продавали этиловый спирт мелким производителям контрафакта, которые торгуют алкоголем в розницу.

«В ходе крупномасштабного мероприятия по местам нелегального производства и хранения спиртосодержащей продукции обнаружено и изъято свыше 50 тонн этилового спирта и алкоголя, оборудование для розлива, а также три грузовых автомобиля, на которых осуществлялась регулярная перевозка фальсифицированного товара», - цитирует сообщение областного главка МВД интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Всех подозреваемых организаторов оставили под подпиской о невыезде. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU