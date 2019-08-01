Константин Богомолов: «Звать людей на несогласованные акции - опасная игра»

СЕГОДНЯ 16:51 2019-08-01T16:52:25+03:00

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Известный режиссер Константин Богомолов высказался в Инстаграме по поводу несанкционированных акций, опубликовав пост на своей странице в соцсети. По мнению руководителя Театра на Малой Бронной, организаторы митингов пользуются доверчивостью москвичей, заманивая горожан на несогласованные митинги. Богомолов уверен: кандидатам в депутаты Мосгордумы следует отстаивать свои права, однако методы, которые они выбирают, могут существенно испортить людям жизнь.

konbog75 Я видел протестные акции сильно издалека. Верю в то, что были жёсткие действия полиции. Читал о причинах протестов и считаю, что, если по мнению кандидатов совершается несправедливость, они должны бороться за свои права. Но нельзя вести людей на несогласованные акции, и кокетливо при этом писать пошли гулять по нашему городу! . Кокетливое бунтарство: берём булыжник, а на вопрос зачем взяли , прихихикивая от собственной изобретательности, изображаем, что ведём археологические раскопки. В итоге одним - пококетничать, другим - побороться за власть, третьим искренне защитить свое право, а некоторое количество юношей и девушек - из тех, у кого родители без знакомств - присядут. И никто их не защитит. Звать людей на несогласованные акции - опасная игра. И не надо прикрываться шутками о прогулках. Надо чтобы все - и особенно дети - понимали, что ценой этого может стать поломанная судьба. И тогда уж, если хотят платить эту цену - пусть. Дело каждого. Мне не нравится закон о митингах. Но мне в равной степени не нравится, что людей призывают идти туда, где они получат сроки, и называют это прогулками. И там и там - голова в песок.

- Нельзя вести людей на несогласованные акции, и кокетливо при этом писать «пошли гулять по нашему городу!», - написал Константин Богомолов. - Кокетливое бунтарство: берём булыжник, а на вопрос «зачем взяли», прихихикивая от собственной изобретательности, изображаем, что ведём археологические раскопки. В итоге одним - пококетничать, другим - побороться за власть, третьим искренне защитить свое право, а некоторое количество юношей и девушек - из тех, у кого родители без знакомств — присядут.

Режиссер призвал организаторов несанкционированных митингов остановиться и подумать о том, какой ценой они добиваются своих целей. Столичная полиция неоднократно предупреждала об ответственности, которую несут участники незаконных акций, поэтому некоторые из вышедших на митинги людей могут действительно попасть в тюрьму.

- Звать людей на несогласованные акции — опасная игра. И не надо прикрываться шутками о прогулках, - подчеркивает режиссер. - Надо чтобы все - и особенно дети - понимали, что ценой этого может стать поломанная судьба.

Напомним, 27 июля в центре Москвы прошел несанкционированный митинг. Акцию организовали политики, которых не зарегистрировали кандидатами в депутаты Мосгордумы из-за превышения количества недействительных подписей. На митинг пришли более 3,5 тысяч человек. Столичная полиция задержала нескольких участников, применивших силу в отношении сотрудников правоохранительных органов. У некоторых митингующих были изъяты ножи, молотки и баллончики со слезоточивым газом. По данным пресс-службы Главного управления МВД России по городу, по итогам несогласованной акции было заведено несколько уголовных дел об организации массовых беспорядках и о применении насилия в отношении представителей власти.

ИСТОЧНИК KP.RU