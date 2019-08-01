Константин Богомолов: «Звать людей на несогласованные акции - опасная игра»
Известный режиссер Константин Богомолов высказался в Инстаграме по поводу несанкционированных акций, опубликовав пост на своей странице в соцсети. По мнению руководителя Театра на Малой Бронной, организаторы митингов пользуются доверчивостью москвичей, заманивая горожан на несогласованные митинги. Богомолов уверен: кандидатам в депутаты Мосгордумы следует отстаивать свои права, однако методы, которые они выбирают, могут существенно испортить людям жизнь.
- Нельзя вести людей на несогласованные акции, и кокетливо при этом писать «пошли гулять по нашему городу!», - написал Константин Богомолов. - Кокетливое бунтарство: берём булыжник, а на вопрос «зачем взяли», прихихикивая от собственной изобретательности, изображаем, что ведём археологические раскопки. В итоге одним - пококетничать, другим - побороться за власть, третьим искренне защитить свое право, а некоторое количество юношей и девушек - из тех, у кого родители без знакомств — присядут.
Режиссер призвал организаторов несанкционированных митингов остановиться и подумать о том, какой ценой они добиваются своих целей. Столичная полиция неоднократно предупреждала об ответственности, которую несут участники незаконных акций, поэтому некоторые из вышедших на митинги людей могут действительно попасть в тюрьму.
- Звать людей на несогласованные акции — опасная игра. И не надо прикрываться шутками о прогулках, - подчеркивает режиссер. - Надо чтобы все - и особенно дети - понимали, что ценой этого может стать поломанная судьба.
Напомним, 27 июля в центре Москвы прошел несанкционированный митинг. Акцию организовали политики, которых не зарегистрировали кандидатами в депутаты Мосгордумы из-за превышения количества недействительных подписей. На митинг пришли более 3,5 тысяч человек. Столичная полиция задержала нескольких участников, применивших силу в отношении сотрудников правоохранительных органов. У некоторых митингующих были изъяты ножи, молотки и баллончики со слезоточивым газом. По данным пресс-службы Главного управления МВД России по городу, по итогам несогласованной акции было заведено несколько уголовных дел об организации массовых беспорядках и о применении насилия в отношении представителей власти.
ИСТОЧНИК KP.RU