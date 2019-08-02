Игорь Бутман: Давайте научимся выражать протест цивилизованно

СЕГОДНЯ 12:42 2019-08-02T12:42:25+03:00

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Директор Государственного училища духового искусства, джазмен Игорь Бутман заявил, что агрессивные формы выражения протеста ни к чему не приведут и отметил, что москвичам необходимо высказывать свое мнение цивилизованно и в рамках закона.

«Я считаю, что нужно находить цивилизованные пути выражения своего мнения, политических взглядов и протестов, - приводит его слова новостное агентство городских новостей «Москва». - Я против агрессивных выступлений и неконструктивной политики. Такие методы никогда не приводили ни к чему хорошему».

Бутман подчеркнул, что, исходя из нашего исторического опыта можно легко убедиться, что «агрессивные акции приносили только негативные последствия». «Давайте научимся выражать протест цивилизованно в рамках закона», - призвал он.

Кроме того, музыкант добавил, что действия столичных властей в случае проведения нелегального митинга ничем не отличаются от общемировой практики урегулирования подобных ситуаций. «Я за демократию, за то, чтобы люди имели возможность высказывать свое мнение, - отметил он. - Однако я против несанкционированных митингов, потому что они мешают людям, создают напряженность, в общем все то, что не нужно». Джазмен также подчеркнул, что всегда можно найти законные способы выражения протеста.

Напомним, нескольким кандидатам отказали в регистрации на выборах в Московскую городскую думу из-за подписи мертвецов. В связи с этим, они вместо того, чтобы обжаловать решения, решили устраивать протестные акции. Власти несколько раз предлагали оппозиции провести согласованный митинг, но они отказывались от предложенных мест проведения. Именно поэтому прошедшая 27 июля акция и запланированная на 3 августа являются незаконными.

ИСТОЧНИК KP.RU