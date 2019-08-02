Вклады москвичей в банках увеличились до 10,2 трлн рублей за год

СЕГОДНЯ 13:33 2019-08-02T13:33:32+03:00

Средний размер застрахованного вклада в российском банке на 1 июля 2019 года составляет 47 тысяч рублей. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Изменить размер текста: A A

Вклады жителей Москвы в банках на 1 июля 2019 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 7,5% (на 709 млрд рублей) и составили 10,2 трлн рублей. Количество банковских счетов граждан выросло на 2,5%.

«Стабильные макроэкономические показатели и эффективный механизм государственного страхования вкладов увеличивают доверие населения к банковской системе и стимулируют рост объема вкладов. Банковский депозит является наиболее понятным и доступным для граждан способом сбережений. Его использование не требует специальных знаний, а действующая система страхования вкладов делает депозиты до 1,4 млн рублей практически безрисковым инвестиционным инструментом», - заявил министр Правительства Москвы Денис Тихонов.

Увеличился и средний размер застрахованного вклада: на 1 июля 2019 года он составляет 47 тысяч рублей, тогда как на начало июля прошлого года он был равен 40 тысячам рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU