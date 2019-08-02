В московских районах будут созданы два крупных спортивных кластера
В московских районах Некрасовка и Северный будут созданы два крупных спортивных кластера. По заявлениям заместителя мэра Москвы и главы Стройкомплекса Марата Хуснуллина, уже сейчас ведется работа по созданию таких центров.
"Работа по формированию профессиональных спортивных кластеров продолжается. В этом году в поселке Северный планируется завершить строительство уникального конноспортивного комплекса для занятий современным пятиборьем", - сообщил Марат Хуснуллин.
Также глава Строительного комплекса сообщил, что в районе Некрасовка, на базе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) предполагается также построить спортивный комплекс.
"В районе Некрасовка проектом развития территории предусмотрено возведение многофункционального комплекса с крытым катком, бассейном, а также с залом для экстремальных видов спорта и открытой зоной воркаут, залами хореографии, ритмической гимнастики и залом единоборств", - отметил заммэра Москвы.
Напомним, что программа «Мой район» продолжает благоустройство мест отдыха и центров притяжения. Независимо от места жительства в городе любой москвич имеет право на комфортные площадки, куда можно прийти на прогулку или встречу с друзьями.
ИСТОЧНИК KP.RU