2019-08-02T14:32:07+03:00
Общество

В московских районах будут созданы два крупных спортивных кластера

Такие центры появятся в районах Некрасовка и Северный
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Марат Хуснуллин.Марат Хуснуллин.Фото: Иван МАКЕЕВ
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В московских районах Некрасовка и Северный будут созданы два крупных спортивных кластера. По заявлениям заместителя мэра Москвы и главы Стройкомплекса Марата Хуснуллина, уже сейчас ведется работа по созданию таких центров.

"Работа по формированию профессиональных спортивных кластеров продолжается. В этом году в поселке Северный планируется завершить строительство уникального конноспортивного комплекса для занятий современным пятиборьем", - сообщил Марат Хуснуллин.

Также глава Строительного комплекса сообщил, что в районе Некрасовка, на базе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) предполагается также построить спортивный комплекс.

"В районе Некрасовка проектом развития территории предусмотрено возведение многофункционального комплекса с крытым катком, бассейном, а также с залом для экстремальных видов спорта и открытой зоной воркаут, залами хореографии, ритмической гимнастики и залом единоборств", - отметил заммэра Москвы.

Напомним, что программа «Мой район» продолжает благоустройство мест отдыха и центров притяжения. Независимо от места жительства в городе любой москвич имеет право на комфортные площадки, куда можно прийти на прогулку или встречу с друзьями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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