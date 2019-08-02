2019-08-02T14:41:58+03:00
Общество

Мосгоризбирком начал жеребьевку по распределению эфира для кандидатов в Мосгордуму

В ней участвуют представители 45 избирательных округов столицы
Ксения БОГДАНОВА
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В Мосгоризбиркоме состоялся первый этап жеребьёвки по распределению эфирного времени среди кандидатов в депутаты Мосгордумы. Жеребьевка прошла в пятницу, 2 августа: представители 45 избирательных округов столицы тянули конверты с информацией о времени выхода кандидатов в эфир. На каждого кандидата будет приходится по 3 минуты эфирного времени.

- Сегодня председатели окружных комиссий будут определять, когда кандидаты от их округа выходят в эфир. Затем до 5 августа нужно будет пригласить всех зарегистрированных кандидатов, чтобы они вытянули для себя время выхода в эфир, - рассказал перед началом жеребьевки член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

По его словам, дебаты проводиться не будут. Каждый кандидат сможет три раза разместить в эфире свой агитационный ролик продолжительностью в 1 минуту. Также после 6 августа среди кандидатов будет разыграно платное эфирное время. При этом телеканалы «Москва 24» и «Москва Доверие», а также радиостанции «Радио Москвы» и « Москва FM» в соответствии с законом предоставят всем зарегистрированным кандидатам в депутаты Мосгордумы бесплатное время в эфире. Дата старта предвыборной агитации на телеканалах - 12 августа.

- Соответственно, эфирное время должно быть предоставлено в равном объеме всем зарегистрированным кандидатам, - рассказал Дмитрий Реут.

Напомним, выборы депутатов Мосгордумы пройдут в единый день голосования 8 сентября. В трех избирательных округах столицы — в Бибирево, Зеленограде и в Чертаново — впервые в России будет проведен эксперимент по электронному голосованию. Жители этих округов смогут проголосовать за своих кандидатов удаленно через Интернет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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