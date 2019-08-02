2019-08-02T16:38:51+03:00
Москва

В Подмосковье при подготовке к зиме проверили уже 70% теплосетей

Все работы будут завершены к 15 сентября
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
В Подмосковье проверили готовность теплосетей к зимеВ Подмосковье проверили готовность теплосетей к зимеФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В ходе подготовки к зиме в Московской области проверили уже порядка 7,7 тысячи километров теплосетей. Об этом рассказал вице-губернатор региона Дмитрий Пестов. Он добавил, что на сегодняшний день проведено уже 70% запланированных работ.

«По состоянию на начало августа в рамках подготовки объектов ЖКХ к отопительному периоду 2019-2020 годы выполнены работы на 7,7 тысячи километров тепловых сетей, в том числе с проведением гидравлических испытаний», - цитирует Пестова интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Всего к началу отопительного сезона необходимо проверить и подготовить порядка 2,5 тысячи котельных и около 11 тысяч километров теплосетей. Согласно распоряжению правительства Московской области, полная готовность объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы к отопительному сезону должна быть обеспечена к 15 сентября. Более того, к этой дате на всех отапливаемых участках должны быть проведены пробные топки, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В больнице остается только один пострадавший в ходе незаконной акции 3 августа
В Москве неизвестные наполнили банкомат фальшивыми купюрами на 824 тысяч рублей
Воскресенье, 4 августа, станет самым холодным в Москве за последние 70 лет
Погода в Москве на 4 августа 2019 года: небольшой дождь в +16
Хуснуллин: Через три года в Москве появится «Фарфоровая» станция метро
Метро запускает вторую волну продаж старых лайтбоксов
ГУВД: В незаконной акции в центре столицы участвует около 350 человек
В туалеты московского метро пустят по банковской карте
Глава МГИК: У 22 кандидатов в Мосгордуму обнаружено 339 подписей умерших людей
Москву наводнили тропические клопы
Мосгоризбирком начал жеребьевку по распределению эфира для кандидатов в Мосгордуму
В московских районах будут созданы два крупных спортивных кластера
Вклады москвичей в банках увеличились до 10,2 трлн рублей за год
В Москве проведут капитальный ремонт 15 мостов
ВЦИОМ: 69 % россиян поддерживает действия властей в ходе акции 27 июля
Игорь Бутман: Давайте научимся выражать протест цивилизованно
Спутник «ВДНХ-80» из космоса известил радиолюбителей о юбилее выставки
В московской школе распылили газ: семилетний мальчик попал в больницу
Константин Богомолов: «Звать людей на несогласованные акции - опасная игра»
В Подмосковье изъяли 50 тонн поддельного коньяка
РПЛ не стала переносить матч «Спартак» - «Динамо»
Политолог назвал акцию 27 июля в Москве провокацией
Два новых ночных автобусных маршрута появятся в Москве
Археологи нашли в центре Москвы артефакты XVII-XVIII веков
Мэрия Москвы рассказала о сроках постройки станции «Суворовская»