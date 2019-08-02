В Подмосковье при подготовке к зиме проверили уже 70% теплосетей

2 Авг. 16:38 2019-08-02T16:38:51+03:00

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В ходе подготовки к зиме в Московской области проверили уже порядка 7,7 тысячи километров теплосетей. Об этом рассказал вице-губернатор региона Дмитрий Пестов. Он добавил, что на сегодняшний день проведено уже 70% запланированных работ.

«По состоянию на начало августа в рамках подготовки объектов ЖКХ к отопительному периоду 2019-2020 годы выполнены работы на 7,7 тысячи километров тепловых сетей, в том числе с проведением гидравлических испытаний», - цитирует Пестова интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Всего к началу отопительного сезона необходимо проверить и подготовить порядка 2,5 тысячи котельных и около 11 тысяч километров теплосетей. Согласно распоряжению правительства Московской области, полная готовность объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы к отопительному сезону должна быть обеспечена к 15 сентября. Более того, к этой дате на всех отапливаемых участках должны быть проведены пробные топки, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU