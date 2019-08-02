Глава МГИК: У 22 кандидатов в Мосгордуму обнаружено 339 подписей умерших людей

СЕГОДНЯ 17:53 2019-08-02T17:53:04+03:00

В подписных листах так же использовались более 9 тысяч недействительных или несуществующих паспортов

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Кандидаты в депутаты Мосгордумы использовали в подписных листах подписи умерших людей: у 22 претендентов на пост народных избранников в ходе проверки были выявлены 339 подписей покойников. Об этом журналистам в пятницу рассказал Председатель Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Валентин Горбунов.

- У 22 кандидатов обнаружено 339 подписей умерших. Вчера на рабочей группе Центризбиркома Николай Иванович Булаев, зампредседателя ЦИК, предложил по таким вопросам обращаться в Следственный комитет, - сообщил Валентин Горбунов.

Председатель МГИК подчеркнул, что ответственность в таких случаях лежит как на сборщиках подписей, так и на самих кандидатах.

- Как сборщик мог взять подпись у умершего! Сборщик - это доверенное лицо, которое сам выбирал кандидат. Здесь однозначно должна возлагаться ответственность и на кандидата, который заверял подписи, и на самого сборщика, - отметил Горбунов. - Здесь уже не скроешь, что кто-то из них подписи нарисовал.

Ранее председатель МГИК заявлял, что главными нарушениями в ходе подписной компании кандидатов в депутаты Мосгордумы стали подписи, поставленные другим лицом, либо подписи за умерших избирателей. В числе прочих нарушений, выявленных во время проверки — использование в подписных листах несуществующих или недействительных паспортов. У 13 кандидатов в депутаты Мосгордумы было обнаружено 9,8 тысяч подписей с фальшивыми паспортными данными. Также причиной для отказа регистрации кандидатов на выборы стали проставление подписей избирателей, не обладающих активным избирательным правом в конкретном избирательном округе и несоответствие сведений об избирателях.

Напомним, желание попробовать свои силы на выборах в Московскую городскую думу изъявили 426 человек. Всего было зарегистрировано 233 кандидата. При этом 57 претендентам было отказано в регистрации. Выборы депутатов в Мосгордуму пройдут в столице в единый день голосования 8 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU