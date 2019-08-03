В туалеты московского метро пустят по банковской карте

СЕГОДНЯ 13:01 2019-08-03T13:21:02+03:00

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Эту новость ждали многие, как и открытие самих туалетов на станциях Московского метро. Теперь пассажиры смогут зайти в туалетные комплексы, оплатив услугу банковской картой или гаджетами с аналогичными бесконтактными функциями. Как рассказали в столичном метрополитене, такой вариант оплаты организовали по просьбам пассажиров.

- Проект по запуску новой формы оплаты в ближайшее время начнется с одного из комплексов, расположенном на станции метро "Библиотека им. Ленина". Его оснастят терминалом, который работает с банковскими картами. Цена прохода составит 60 рублей, как и по билету "Кошелек" карты "Тройка" — этот способ оплаты также продолжит функционировать, - рассказали в пресс-службе Московского метрополитена.

Со временем такие терминалы появятся возле всех туалетов в метро. Речь о 25 модульных туалетных комплексах на 1-2 кабинки. Внутри каждого есть антивандальное зеркало, раковина, сушилка для рук, дозатор для жидкого мыла, держатель с туалетной бумагой и крючок для верхней одежды.

ИСТОЧНИК KP.RU