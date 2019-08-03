Метро запускает вторую волну продаж старых лайтбоксов

СЕГОДНЯ 16:31 2019-08-03T16:31:15+03:00

Купить их можно будет в информационном центре на станции "Тушинская"

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В московском метро в середине августа начинается вторая волна продаж старых указателей, которые демонтировали с разных станций. Лайтбоксы можно будет купить в информационном центре на станции "Тушинская" (время работы с 8.00 до 20.00).

- Для продажи, как и в прошлый раз, подготовлено два типа указателей: несветовые и световые, которые при подключении к электричеству светятся, - рассказали в пресс-службе Московского метрополитена.

В продаже будут лайтбоксы с надписями "Нет прохода" и "Выход в город" и с названием улиц, а еще разводящие указатели с перечислением станций. Предварительного бронирования на сайте перед продажей не будет.

Напомним, что первая волна продаж старых указателей была в декабре 2018 года. Тогда лайтбоксы раскупили за несколько дней. После этого в столичный метрополитен посыпались многочисленные просьбы на дополнительную продажу лайтбоксов.

- В соцсетях провели опрос и 84% участников поддержали идею подарить "вторую жизнь" старым лайтбоксам, - рассказали в столичном метро.

Напомним, что в первую волну было продано более 350 указателей на общую сумму более 2,1 млн рублей.

Конкретно

Стоимость конструкций будет:

- световые - от 7500 рублей,

- несветовых – от 1750 до 3500 рублей.

При определении цены, как объяснили в Московском метрополитене, каждого лайтбокса учитывалось его состояние, степень изношенности и историческая ценность.

ИСТОЧНИК KP.RU