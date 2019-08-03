2019-08-03T16:29:54+03:00
Общество

ГУВД: В незаконной акции в центре столицы участвует около 350 человек

У задержанных изъяли газовые баллончики, травматическое оружие и ножи
Ксения БОГДАНОВА
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В центре Москвы 3 августа проходит несанкционированный митинг. По данным столичного ГУ МВД РФ, в несогласованной акции принимают участие около 350 человек.

- По состоянию на 14:30 в несогласованном мероприятии в центре Москвы приняли участие порядка 350 человек. За нарушения общественного порядка задержано 30 человек, - сообщает пресс-служба ведомства.

У задержанных участников акции были изъяты газовые баллончики, травматическое оружие и ножи, сообщают представители правоохранительных органов.

Напомним, ранее, 27 июля в центре Москвы также прошел несанкционированный митинг. Тогда к акции присоединились около 3,5 тысяч человек. Митинг проводился в поддержку кандидатов в Московскую городскую думу от оппозиции, не прошедших регистрацию на выборы. Кандидатам было отказано в регистрации из-за нарушений в ходе сбора подписей в их поддержку. Так, в подписных листах 22 претендентов были обнаружены 339 подписей умерших людей. Еще одно нарушение — использование несуществующих паспортных данных либо паспортов с истекшим сроком: у 13 кандидатов в подписных листах было выявлено более 9 тысяч таких паспортов. Кандидаты, не допущенные на выборы, могли по закону обжаловать решения избиркомов, однако они предпочли действовать более публичными методами и организовали несогласованный митинг.

Акция 3 августа в центре столицы также не была согласована с властями. Прокуратура столицы предупредила граждан об ответственности за участие в незаконном митинге. Организатору акции Любови Соболь было вынесено предостережение о недопустимости нарушения закона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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