2019-08-03T17:30:10+03:00
Общество

Хуснуллин: Через три года в Москве появится «Фарфоровая» станция метро

Она откроется на северо-восточном участке Большой кольцевой линии столичной подземки в 2022 году
Марина ВЕНЦОВА
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Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат ХуснуллинЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат ХуснуллинФото: Михаил ФРОЛОВ
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Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что в 2022 году на северо-восточном участке Большой кольцевой линии метрополитена столицы откроется станция метро "Шереметьевская", оформленная в фарфоровой тематике.

«В настоящее время на Большой кольцевой линии метро возводится станция "Шереметьевская", которая станет одной из самых глубоких в столичной подземке - около 70 метров, - сказал он. - Открыть станцию планируется уже в 2022 году».

По словам Хуснуллина, в районе будущей станции метро уже полностью выполнены работы по переустройству инженерных сетей. В настоящее время ведется проходка тоннелей, а также строительство эскалаторного тоннеля. Заммэра добавил, что здесь будет смонтирован самый протяженный эскалатор московской подземки, его длина составит свыше 131 метра.

"Шереметьевская", как отметил Хуснуллин, будет, кроме того, примечательна еще и дизайном в эстетике фарфора. Основной цвет интерьера станции будет белый, при этом колонны на платформах напомнят "пузатые" фарфоровые чайники.

Напомним, дизайн станции метро "Шереметьевская" был выбран в ходе открытого международного конкурса. Жители столицы в финале путем голосования на портале "Активный гражданин" сами выбирали победителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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