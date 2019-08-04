В больнице остается только один пострадавший в ходе незаконной акции 3 августа

СЕГОДНЯ 17:31 2019-08-04T17:31:45+03:00

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В больнице остается только один человек, обратившийся за медицинской помощью после незаконной акции 3 августа в центре Москвы. Остальные четверо пациентов, госпитализированных после митинга, уже выписались, сообщили в воскресенье в пресс-службе столичного департамента здравоохранения. Московская служба скорой помощи 12 раз выезжала вчера на вызовы по поводу травм, полученных во время незаконного митинга.

- Среди пострадавших один сотрудник правоохранительных органов, у него наиболее серьезная травма - вывих плеча; у остальных повреждения легких, состояние удовлетворительное. Из общего числа пять человек были госпитализированы в городские больницы, - рассказали в пресс-службе. - В настоящий момент после обследования и оказания помощи в больнице остается один человек, состояние его удовлетворительное и не вызывает никаких тревог, он также будет выписан в ближайшее время.

В субботу 3 августа столичная служба скорой помощи работала в обычном режиме. Все системы действовали штатно, без сбоев. По данным МВД, в несанкционированной акции приняли участие около 1,5 тысяч человек. Около 600 участников незаконного мероприятия были задержаны.

Как и предыдущие акции, митинг 3 августа проводился в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Причиной отказа в регистрации послужили нарушения, допущенные во время сбора подписей избирателей в поддержку кандидатов. Так, подписные листы нескольких претендентов содержали подписи умерших людей. Кандидаты имели право обжаловать решение избирательных комиссий по закону, однако вместо этого начали созывать людей на незаконные митинги. При этом столичные власти предлагали провести согласованные акции на проспекте Сахарова, однако организаторы незаконных митингов отказались.

ИСТОЧНИК KP.RU