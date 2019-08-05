2019-08-05T10:57:06+03:00
Общество

Под Протвино исследователи обнаружили древнюю керамическую утварь

Некоторые из найденных предметов датируются IV веком до нашей эры
Александр ДЖУМАЕВ
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В районе Протвино исследователи обнаружили более пяти тысяч предметов керамической утвари. Фото: "Подмосковье сегодня"В районе Протвино исследователи обнаружили более пяти тысяч предметов керамической утвари. Фото: "Подмосковье сегодня"
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В районе Протвино исследователи обнаружили более пяти тысяч предметов керамической утвари, некоторые из которых датируются IV веком до нашей эры. Об этом сообщает издание "Подмосковье сегодня".

"Мы просто не поверили своим глазам. Предметы располагались на площади всего в 70 кв. м. Среди находок: посуда, украшения для дома. Причем как целые тарелки и чашки, так и их обломки", - рассказал один из участников раскопок, предприниматель Дмитрий Дериенко.

Помимо керамики, исследователи обнаружили большое количество металлических предметов и украшений, датированных X - XII веками. "Состояние многих находок великолепное. И это мы еще глубоко не копали", - добавил Дериенко. По мнению экспертов, в районе раскопок мог находиться большой древний город, население которого составляло около 200 человек.

Раскопки в этом районе начались в начале июля этого года. Спустя месяц после начала работ археологи проверили около 10 га территории; ей могут присвоить официальный статус исторического памятника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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