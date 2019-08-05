2019-08-05T13:37:13+03:00
Москва

В московских парках горожан обучат фехтованию и рисованию на песке

Занятия будут проходить абсолютно бесплатно
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В московских парках организуют бесплатные занятия, лекции и мастер-классыВ московских парках организуют бесплатные занятия, лекции и мастер-классыФото: Иван ВИСЛОВ
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До конца лета москвичи и гости города получат возможность бесплатно посетить различные уроки и мастер-классы в столичных парках. В частности, в городе будут организованы занятия по фехтованию на световых мечах и саберфайтингу, лекции о правилах ведения страниц в социальных сетях, уроки по рукоделию. Все желающие смогут научиться рисовать песком или мастерить украшения и предметы декора для дома.

Сообщается, что необычные развлечения в этом году организовали в «Зарядье», «Северном Тушине», а также Филевском, Перовском и Таганском парках.

Так, в парке «Северное Тушино» будут организованы занятия по фехтованию, а также владению казачьим оружием — шашкой. Занятия проходят по вторникам в 18:00. А по средам здесь же проходят занятия по кнутовому фристайлу — своеобразному фехтованию кнутами. Эти занятия рассчитаны на гостей старше 18 лет, передает РИАМО.

А вот по выходным в Таганском парке проходят занятия по песочной анимации для детей. В парке «Зарядье» все желающие могут посетить бесплатные экологические мастер-классы.

Кроме того познавательные занятия проходят и в других парках Москвы. Так, в в парке Горького можно заняться изучением иностранных языков, а в Нескучном саду — фитнесом, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU

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