В Москве француз заплатил 25 тысяч рублей за поездку из аэропорта в центр
31-летний гражданин Франции обратился в московскую полицию после того, как таксист взял с него 25 тысяч рублей за поездку в 26 километров. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на свой источник.
Сообщается, что француз решил доехать из аэропорта Шереметьево в отель Four Seasons на Охотном Ряду. Перед началом поездки иностранец обсудил стоимость поездки с водителем; они договорились, что поездка обойдется в 2,5 тыс. рублей.
"Однако по приезде водитель через мобильный терминал списал с карты иностранца 25 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства. В ответ на возмущение француза таксист заявил, что назначает цену самостоятельно, поскольку является частным предпринимателем.
По данному факту полиция проводит проверку. Обстоятельства случившегося в настоящий момент выясняются
ИСТОЧНИК KP.RU