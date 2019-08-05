В Москве француз заплатил 25 тысяч рублей за поездку из аэропорта в центр

СЕГОДНЯ 15:39 2019-08-05T15:39:08+03:00

31-летний гражданин Франции обратился в московскую полицию после того, как таксист взял с него 25 тысяч рублей за поездку в 26 километров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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31-летний гражданин Франции обратился в московскую полицию после того, как таксист взял с него 25 тысяч рублей за поездку в 26 километров. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на свой источник.

Сообщается, что француз решил доехать из аэропорта Шереметьево в отель Four Seasons на Охотном Ряду. Перед началом поездки иностранец обсудил стоимость поездки с водителем; они договорились, что поездка обойдется в 2,5 тыс. рублей.

"Однако по приезде водитель через мобильный терминал списал с карты иностранца 25 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства. В ответ на возмущение француза таксист заявил, что назначает цену самостоятельно, поскольку является частным предпринимателем.

По данному факту полиция проводит проверку. Обстоятельства случившегося в настоящий момент выясняются

ИСТОЧНИК KP.RU