На юго-востоке Москвы появится новый технопарк

СЕГОДНЯ 17:20 2019-08-05T17:20:44+03:00

Он будет создан на территории промзоны "Грайвороново"

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На территории промзоны "Грайвороново" на юго-востоке Москвы появится технопарк, который планируется организовать в рамках реконструкции зоны. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам главы Москомархитектуры Юлии Княжевской, на данной территории планируется провести работы по благоустройству. "Здесь планируется возвести жилые дома с наземно-подземными автостоянками. На первых этажах разместятся детская поликлиника и объекты бытового обслуживания. Чтобы обеспечить местами в образовательных учреждениях, запроектирован комплекс зданий, включающий школу на 750 учеников и детский сад на 350 мест", - рассказала она.

Помимо этого, на территории будет реконструировано более 3 километров улиц, построен новый внеуличный пешеходный переход, а также благоустроены два сквера.

ИСТОЧНИК KP.RU