Южный дублер Кутузовского проспекта соединит Третье транспортное кольцо и МКАД

СЕГОДНЯ 17:42 2019-08-05T17:42:53+03:00

Новая магистраль соединит между собой также ряд других крупных городских трасс. Фото: stroi.mos.ru

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Новой вылетной магистралью Москвы станет Южный дублер Кутузовского проспекта, который вместе с улицей Генерала Дорохова и Проектируемым проездом соединит Третье транспортное кольцо (ТТК) и Московскую кольцевую автомобильную дорогу (МКАД). Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, новая магистраль соединит между собой также ряд других крупных городских трасс. "Новая дорога значительно снизит нагрузку на Мичуринский и Кутузовский проспекты, Можайское и Аминьевское шоссе, Мосфильмовскую улицу и улучшит транспортную ситуацию на всем западном секторе столицы", - пояснил заместитель мэра.

В рамках строительства новой дороги также будет реконструирована развязка с МКАД. Работы на этом участке планируется завершить в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU