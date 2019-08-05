Около 6,3 тыс человек зарегистрировались в корпус наблюдателей ОП Москвы

СЕГОДНЯ 18:39 2019-08-05T18:39:27+03:00

Они будут наблюдать за голосованием и подсчетом результатов на выборах в Мосгордуму

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Более 6 тысяч человек подали заявки в Корпус наблюдателей Общественной палаты Москвы. В единый день голосования 8 сентября, когда в столице пройдут выборы депутатов Мосгордумы, они будут следить за ходом голосования и подсчетом результатов. Об этом начальник аппарата Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Спиваков рассказал 5 августа во время заседания Общественной палаты Москвы.

- Общественными наблюдателями на выборы в Мосгордуму зарегистрировано 6246 человек. Порядка 57% из них уже участвовали в наблюдении за выборами. Также около 74% наблюдателей от 18 до 30 лет, - сообщил Алексей Спиваков.

Наблюдатели Общественной палаты будут обеспечивать контроль на всех 3616 избирательных участков Москвы, следя за соблюдением правил голосования и корректностью подсчета голосов. Наблюдатели будут также контролировать ход интернет-выборов. На трех избирательных участках Москвы в этом году пройдет эксперимент по электронному голосованию. Отдать голос за своего кандидата по интернету смогут жители Зеленограда, Бибирево и Чертаново.

Регистрация в Корпус наблюдателей стартовала в Москве 10 июня и завершилась 3 августа. Обучение наблюдателей начнется 14 августа на базе Московского парламентского центра.

Как рассказали специалисты Общественного штаба по наблюдению за выборами, по сравнению с выборами 2018 года число москвичей, желающих стать наблюдателями, увеличилось на 13,6%. На основании поданных заявок эксперты составили средний портрет наблюдателя-2019: его средний возраст - 29 лет. Число людей старше 21 года, желающих стать наблюдателями, составило 48%. В этом году был установлен и максимальный возрастной рекорд: самому пожилому наблюдателю исполнилось 87 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU