2019-08-06T11:19:39+03:00
Общество

На Рижском направлении МЦД обустроят 11 остановочных пунктов

Два из них будут обустроены впервые
Александр ДЖУМАЕВ
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Всего планируется открыть пять подобных диаметров, на которых будут использоваться новые поезда "Иволга"Всего планируется открыть пять подобных диаметров, на которых будут использоваться новые поезда "Иволга"Фото: Михаил ФРОЛОВ
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На Рижском направлении МЦД-2 будет 11 остановочных пунктов, два из которых будут обустроены впервые. Об этом заявил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

По словам Кузнецова, ключевым остановочным пунктом для всего Рижского направления будет район Рижского вокзала, где будут пересекаться три МЦД. "Основная задача той документации, которая сейчас разрабатывается, - учесть развитие города и заложить остановочные пункты так, чтобы было удобно людям", - заявил Кузнецов. Также заместитель мэра выделил район станции "Дмитровская" и перегон между "Каланчевской" и "Курской" как важные точки диаметра.

Помимо этого, Кузнецов назвал МЦД знаковым проектом для Москвы, сравнив его с началом строительства метрополитена в 1935 году. "Мы фактически получаем новую агломерационную транспортную систему. Мы также стараемся дополнительно нагружать Большую кольцевую линию, которая активно строится, а «Рижская» будет, наверное, ключевой точкой, потому что там можно пересаживаться с МЦД и обеспечить пересадку на БКЛ", - заключил заместитель мэра.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, первые два Московских центральных диаметра, которые свяжут Одинцово с Лобней и Нахабино с Подольском, будут открыты в конце 2019 - начале 2020 года. Всего планируется открыть пять подобных диаметров, на которых будут использоваться новые поезда "Иволга".

ИСТОЧНИК KP.RU

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