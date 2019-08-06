В Западном Дегунино появится пешеходный маршрут

СЕГОДНЯ 11:25 2019-08-06T11:25:43+03:00

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В столичном районе Западное Дегунино начались работы по созданию пешеходного маршрута от транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Ховрино". По словам заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, общая протяженность маршрута составит 1,2 км.

"В настоящее время рабочие приступили к подготовительным работам по организации маршрута от улиц Базовская и Новая до улицы Маршала Федоренко. В рамках благоустройства территории специалисты комплекса городского хозяйства Москвы оборудуют тротуары с покрытием из асфальтобетона площадью 2 тысячи квадратных метров. Проезжую часть приведут в порядок и заменят ее покрытие площадью 5 тысяч квадратных метров", - приводит РИАМО слова Бирюкова.

Заместитель мэра отметил, что дорога станет безопасной и хорошо освещенной. Для этих целей на маршруте установят около сотни фонарей с энергосберегающими лампами. Помимо этого, на маршруте высадят большое количество деревьев и кустарников, а также оборудуют лестничные сходы.

ИСТОЧНИК KP.RU