Подростки в Жуковском решили самостоятельно отремонтировать скейт-парк

СЕГОДНЯ 11:55 2019-08-06T11:55:16+03:00

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В Жуковском местные подростки решили самостоятельно отремонтировать закрытый из-за аварийного состояния скейт-парк. Местные власти закрыли его в июне этого года; ремонт при этом планировалось начать в следующем году.

Несмотря на объявления, размещенные при входе на площадку, местные подростки продолжают проникать в парк и самостоятельно чинить конструкции. "Проблема в том, что официально скейт-парк закрыт, но никаких работ в нем не проводится. Потихоньку сами ремонтируем, но на фигуре уже каркас гниет, а сварщиков среди ребят, которые здесь активно катаются, нет. Нам от 14 до 17 лет, поэтому достаточно проблематично делать серьезные ремонтные работы", - приводит издание "Подмосковье сегодня" слова одного из скейтеров.

В городской администрации, в свою очередь, заявили, что парк будет полностью отремонтирован в следующем году. "При планировании бюджета на 2020 год ремонт площадки будет внесен в список", - подчеркнули там.

ИСТОЧНИК KP.RU