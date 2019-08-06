2019-08-06T13:49:12+03:00
Москва

Юбилейные мероприятия на ВДНХ посетили 1,2 млн человек

На территории выставки прошли концерты, шоу и фестивали
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Мероприятия на ВДНХ посетили более миллиона человекМероприятия на ВДНХ посетили более миллиона человекФото: Алиса ТИТКО
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Юбилейные мероприятия в честь 80-летия ВДНХ с 1 по 4 августа посетили порядка 1,2 миллиона человек. За эти четыре дня посетители увидели 15 концертов, восемь балетных постановок, 25 видеопроекционных представлений и одно шоу дронов. Завершился юбилейный праздник грандиозным световым шоу.

Помимо этого развлекательные мероприятия были подготовлены и для маленьких посетителей выставки. В разных частях ВДНХ расположили несколько детских площадок, где можно было не только качаться на качелях и кататься на каруселях, но и получить новые знания в области физики, химии, робототехники и кинематографии.

Кроме того, на гастрономическом фестивале в честь дня рождения выставки посетителей угостили двумя 80-килограммовыми тортами в виде рожка с мороженым и карты ВДНХ, передает РИАМО.

Ожидается, что до конца года на территории ВДНХ пройдет еще более 100 мероприятий. Так, с 7 августа по 7 сентября на ВДНХ состоится фестиваль уличной культуры «Ритм моего города». А 10 и 11 августа здесь пройдет ретроспективная выставка автомобилей Гаража особого назначения (ГОН), посетители которой смогут увидеть автомобили советских и российских руководителей от Иосифа Сталина до Бориса Ельцина, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU

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