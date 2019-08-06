2019-08-06T14:44:09+03:00
Общество

В Москве может появиться электротранспорт на водородных батареях

Такие топливные элементы уже используются в Китае
Александр ДЖУМАЕВ
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В Москве может появиться электротранспорт на водородных батареяхВ Москве может появиться электротранспорт на водородных батареяхФото: Алиса ТИТКО
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Власти Москвы изучат возможность использования водородных батарей в городском электротранспорте. Как сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы, такие топливные элементы уже используются в Китае.

"Основное внимание в ходе разработок будет уделяться безопасности новых топливных элементов. Сейчас водородные топливные элементы уже тестируются и используются в некоторых странах мира - в первую очередь в Китае", - приводит РИАМО слова представителя ведомства. Изучением данной возможности будет заниматься департамент транспорта совместно с ФГУП "НАМИ".

В число преимуществ водородных топливных элементов входит, в частности, увеличенный ресурс батареи. Такие элементы ранее использовались в космических кораблях «Аполлон» для выработки электричества, тепла и воды для астронавтов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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