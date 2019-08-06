СЕГОДНЯ 16:29 2019-08-06T16:29:25+03:00

До конца 2019 года в Москве завершится интеграция МЦК и железных дорог Фото: Тимур ХАНОВ

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До конца текущего года в Москве завершится интеграция станций Московского центрального кольца (МЦК) и радиальных железных дорог. Об этом заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Так, ко Дню города планируется завершить перенос железнодорожной платформы Северянин ближе к станции МЦК Ростокино. "Коллеги из РЖД обещали сделать горожанам этот подарок: в последние дни перед Днем города эта интеграция, надеюсь, будет запущена", - приводит "Москва 24" слова Хуснуллина.

Помимо этого, Хуснуллин отметил, что интеграция платформы НАТИ и станции МЦК Лихоборы может быть завершена досрочно. Пересадка между станциями при этом будет организована по принципу "сухие ноги".

Как ранее сообщал сайт kp.ru, до конца этого года мэрия Москвы планирует открыть еще шесть станций метро. Общая протяженность новых участков подземки составит 34 километра.

ИСТОЧНИК KP.RU