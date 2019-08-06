Судебные приставы нашли у задержанных на акции 27 июля долги на 26 млн рублей

СЕГОДНЯ 19:41 2019-08-06T19:41:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Федеральная служба судебных приставов обнаружила у задержанных участников несанкционированной акции 27 июля задолженности на общую сумму в 26 миллионов рублей. По словам замруководителя управления ФССП по Москве Евгении Клименко, основная часть долгов — это взыскания по кредитам, штрафам, алиментам и коммунальным платежам.

- Среди задержанных есть физлица, которые являются должниками по нашим исполнительным производствам. Общая сумма задолженности - порядка 26 млн рублей, - рассказала Клименко телеканалу «Москва 24». - Основная сумма - кредитные обязательства (16 млн руб.). Иные взыскания в пользу физических и юридических лиц - 6 млн руб., еще почти 2 млн руб. - налоги, штрафы и алиментные обязательства - 800 тыс. руб., ЖКХ - 600 тыс. руб.

По словам Евгении Клименко, судебные приставы провели рейды по месту регистрации задержанных, чтобы вручить им судебные требования о немедленном погашении долгов, а также составить акты описи ареста имущества в счет погашения задолженности. Рейды проводились утром и вечером, однако застать всех должников приставам не удалось.

- В результате выходов некоторых должников застать дома не удалось. К ним будут приняты меры принудительного исполнения в соответствии с ФЗ об исполнительном производстве, такие как принудительный привод, - рассказала замруководителя управления ФССП по Москве. - В случае повторной неявки должники будут объявлены в розыск.

По данным ФССП, почти 20% должников — это безработные мужчины в возрасте до 25 лет.

- Мы настоятельно рекомендуем им устроиться на место работы и начать погашать задолженность, - посоветовала Евгения Клименко.

Напомним, несанкционированная акция в Москве 27 июля собрала около 1,5 тысяч человек. По решению суда после задержания под арест были отправлены 89 участников незаконного митинга.

Несогласованный митинг проводился в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы, которым было отказано в регистрации. Поводом для отказа послужило недостаточное число подписей в подписных листах: было установлено, что некоторые претенденты использовали подписи умерших людей. Кандидаты имели право обжаловать решение избиркомов в установленном порядке, но вместо этого они начали призывать москвичей принять участие в несанкционированном митинге. При этом столичные власти предлагали провести согласованную акцию, однако организаторы отказались.

ИСТОЧНИК KP.RU