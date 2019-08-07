В Долгопрудном маршрутка влетела в людей на остановке: погибли двое
В Долгопрудном маршрутное такси сбило нескольких пассажиров, находившихся на остановке. Об этом kp.ru сообщил осведомленный источник в экстренных службах.
По данным источника, жертвами случившегося стали два человека. Очевидцы в соцсетях при этом сообщают о трех погибших в результате аварии. Еще двое находившихся на остановке людей, по данным источника, пострадали. Обстоятельства случившегося в настоящий момент выясняются; на месте находятся полицейские и сотрудники экстренных служб.
Ранее сайт kp.ru сообщал о дорожной аварии с участием микроавтобуса в Рязанской области. Авария произошла около 5 утра на 405 км трассы М5. Внедорожник "Тойота" столкнулся с микроавтобусом "Мерседес Вито", который выполнял частную перевозку людей. В результате ДТП погибли семь человек, еще восемь пострадавших, в том числе ребенок, были госпитализированы в местные больницы.
ИСТОЧНИК KP.RU