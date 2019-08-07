2019-08-07T12:10:35+03:00
Общество

Сергей Миронов: Протестами в Москве рулят из-за океана

Руководитель фракции «Справедливая Россия» предложил провести анализ фактов вмешательства в политику РФ
Ксения БОГДАНОВА
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Глава «Справедливой России» Сергей Миронов считает, что несанкционированные акции, прошедшие в Москве 27 июля и 3 августа, должны быть тщательно изучены на предмет иностранного вмешательства во внутреннюю политику РФ. Руководитель фракции обратился к председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением создать рабочую группу, которая бы проанализировала факты зарубежного влияния. Об этом Сергей Миронов написал на своей странице в соцсети Facebook.

- На выходных состоялся очередной несанкционированный митинг в Москве. Рулят этим «протестом» из-за океана, об этом заявил представитель МИД России. Оснований не доверять этой информации нет! – уверен Сергей Миронов. - Внешнее вмешательство в наши выборы недопустимо. Как пел В.Высоцкий, «мы сами знаем, где у нас чего». Именно поэтому обратился к председателю Госдумы В.Володину с предложением создать рабочую группу по анализу фактов зарубежного вмешательства во внутренние дела России.

По мнению Миронова, в рабочую группу должны быть включены представители всех парламентских фракций Государственной думы РФ.

Несанкционированный митинг 27 июля собрал в центре Москвы около 3,5 тысяч москвичей. На следующую незаконную акцию 3 августа пришли около 1,5 человек. После акции 27 июля было заведено несколько уголовных дел по статье об организации массовых беспорядков. Акции проводились в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы, не прошедших регистрацию из-за нарушений, допущенных во время сбора подписей. Было установлено, что подписные листы некоторых кандидатов содержат подписи умерших людей.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, согласно которому большинство россиян (69%) поддерживают жесткие действия столичных властей во время несанкционированного митинга. Результаты опроса были опубликованы на сайте ВЦИОМ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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