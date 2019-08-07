2019-08-07T12:15:38+03:00
Общество

Жириновский назвал незаконные митинги угрозой для жизни и здоровья граждан

Лидер ЛДПР осудил протестные акции в Москве
Ксения БОГДАНОВА
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Владимир Жириновский назвал несанкционированные акции в Москве угрозой для здоровья и жизни россиян. Глава ЛДПР призвал провести заседания комитетов по безопасности, по международным делам, по информационной политике, а также пригласить представителей тех стран, чьи посольства вмешались во внутренние дела России. Об этом Жириновский сообщил на официальном сайте ЛДПР.

- Я убежден, что Госдума должна в ближайшее время отреагировать, провести заседания комитетов по безопасности, по международным делам, по информационной политике и пригласить представителей тех стран, чьи посольства грубо вмешались в события в России, - подчеркнул Владимир Жириновский.

Руководитель фракции ЛДПР пояснил, что под иностранным вмешательством он имеет в виду публикацию посольством США в РФ подробного маршрута движения во время незаконной акции в Москве. Жириновский также осудил немецкий телеканал Deutsche Welle, в эфире которого прозвучал открытый призыв «Москва, выходи!».

- Я сам в годы перестройки участвовал в несанкционированных митингах, меня трижды задерживали у здания «Известий» на Пушкинской площади, - рассказал политик «Известиям». - Мы все хотим свободных и открытых выборов, митинги должны проходить свободно, пусть все выступают хоть часами, свободно, без цензуры, но для этого нужно выбрать место, чтобы полиция могла обеспечить безопасность. И мы не допустим иностранного вмешательства в дела нашей страны.

Напомним, несогласованные акции протеста прошли в Москве 27 июля и 3 августа. Незаконные митинги проводились в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, не прошедших на выборы. В регистрации кандидатам было отказано из-за нарушений в ходе сбора подписей избирателей. Во время проверки выяснилось, что в подписных листах кандидатов содержатся подписи умерших людей.

Незарегистрированные кандидаты имели право обжаловать решение избиркомов в установленном порядке. Однако вместо этого они начали призывать москвичей выходить на несанкционированные митинги. При этом московские власти предлагали организаторам провести согласованные акции, однако те отказались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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