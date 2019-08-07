2019-08-07T13:28:31+03:00
Происшествия

Перевозчик выплатит компенсацию погибшим в ДТП с маршруткой в Долгопрудном

Сумма компенсации составит 2 миллиона рублей
Александр ДЖУМАЕВ
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Компания "Домтрансавто" выплатит семьям погибших в результате наезда маршрутного такси на людей в Долгопрудном компенсацию в размере 2 миллионов рублейКомпания "Домтрансавто" выплатит семьям погибших в результате наезда маршрутного такси на людей в Долгопрудном компенсацию в размере 2 миллионов рублейФото: предоставлено очевидцем
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Компания "Домтрансавто" выплатит семьям погибших в результате наезда маршрутного такси на людей в Долгопрудном компенсацию в размере 2 миллионов рублей. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на представителя министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По словам собеседника агентства, жертвами аварии стали две пожилые женщины. Водитель, а также еще одна находившаяся на остановке женщина, были госпитализированы. "Перевозчик выплатит семьям погибших по 2 миллиона рублей, пострадавшим – по 1 миллиону рублей", - добавил представитель министерства.

Помимо этого, он подчеркнул, что автобус находился в исправном состоянии, а водитель в момент ДТП прошел предрейсовый контроль, по итогам которого был допущен на работу.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, утром в среду, 7 августа, в Долгопрудном маршрутка влетела в люде, находившихся на остановке. По предварительным данным, водителю стало плохо при управлении автобусом; обстоятельства аварии в настоящий момент выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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