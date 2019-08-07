В Дзержинском произошел пожар рядом с битумным хранилищем
В подмосковном Дзержинском загорелись две деревянные бытовки неподалеку от битумного хранилища. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
"В Денисьевском проезде горят по всей площади две бытовки, площадь возгорания составляет 150 квадратных метров", - сказал собеседник агентства. Он также отметил, что рядом с очагом возгорания находится хранилище размером 30 на 10 метров.
Обстоятельства случившегося в настоящий момент уточняются.
Ранее сайт kp.ru сообщал о крупном пожаре в столичном районе Замоскворечье. Очаг возгорания находился в расселенном четырехэтажном доме постройки XIX века. Общая площадь пожара достигла 500 квадратных метров; в тушении огня участвовали 80 спасателей, 17 машин и 2 специальных вертолета МЧС. В районе возгорания было ограничено движение автотранспорта.
ИСТОЧНИК KP.RU