Жириновский: В Москве действуют иностранные политические диверсанты

СЕГОДНЯ 14:48 2019-08-07T14:51:55+03:00

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Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский высказал версию о «западном следе» в организации незаконных протестных акций в Москве. Политик уверен, что за несанкционированными митингами в центре столицы стоят некоторые западные страны, которые хотят привести нашу страну к «мини-оранжевой революции». Об этом говорится в заявлении Жириновского, опубликованном на сайте ЛДПР.

- В Америке уже несколько лет шумят, что якобы кто то вмешивался в их выборы. А разве посол США не вмешивается в выборы здесь, в Москве, когда на сайтах посольства весь маршрут (незаконного митинга) указан и время прохождения точек маршрута. Это что, соревнования по политическому ориентированию? - написал политик.

Жириновский подчеркнул, что речь идет о грубом вмешательстве во внутренние дела России, и назвал «дикостью» действия иностранных дипломатов. В качестве примера он привел публикацию посольством США подробного маршрута движения во время незаконного митинга в Москве, а так же прозвучавший в эфире немецкого телеканала Deutsche Welle «Москва, выходи!».

Лидер ЛДПР уверен, что за протестными акциями в Москве стоят планы западных держав «подвести к мини-оранжевой революции». И делается это, по мнению Жириновского, руками иностранных политических диверсантов.

- Мы все хотим свободных и открытых выборов, митинги должны проходить свободно, пусть все выступают хоть часами, свободно, без цензуры, но для этого нужно выбрать место, чтобы полиция могла обеспечить безопасность. И мы не допустим иностранного вмешательства в дела нашей страны, - подчеркнул политик.

Лидер ЛДПР призвал разобраться с фактами иностранного вмешательства на государственном уровне.

- Я убежден, что Госдума должна в ближайшее время отреагировать, провести заседания комитетов по безопасности, по международным делам, по информационной политике и пригласить представителей тех стран, чьи посольства грубо вмешались в события в России, - говорится в заявлении Жириновского на сайте ЛДПР.

Мнение Жириновского разделяет и его парламентский коллега, руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он назвал несанкционированные акции «внешним вмешательством» и подчеркнул, что митингами «рулят из-за океана».

- На выходных состоялся очередной несанкционированный митинг в Москве. Рулят этим «протестом» из-за океана, об этом заявил представитель МИД России. Оснований не доверять этой информации нет! - написал Сергей Миронов на своей странице в Facebook. - Внешнее вмешательство в наши выборы недопустимо. Именно поэтому обратился к председателю Госдумы В.Володину с предложением создать рабочую группу по анализу фактов зарубежного вмешательства во внутренние дела России.

Сергей Мирнов подчеркнул, что в рабочую группу должны войти представители всех парламентских фракций Госдумы.

Глава КПРФ Геннадий Зюганов также высказался за создание рабочей группы, которая проанализирует факты западного вмешательства в ход российских выборов. На пресс-конференции в среду политик предложил провести внеочередное заседание Совета Госдумы 19 августа.

- Это уже имеет документальное подтверждение, я посмотрел сайт американского посольства, опубликованы все маршруты, точки сбора, порядок финансирования. Посмотрел, кто им какие деньги отвалил: только по одному счету направлено на эти цели почти миллиард рублей, - рассказал лидер КПРФ. - Я бы хотел, чтобы в ходе рассмотрения на Совете Госдумы мы не только создали комиссию по расследованию этих вещей, но и одновременно расследовали тех, кто крышует эту операцию.

Напомним, несанкционированные акции в Москве прошли 27 июля и 3 августа. Незаконные митинги проводились в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Московской городской Думы.

ИСТОЧНИК KP.RU