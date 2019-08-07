В Москве эвакуируют здания двух судов после сообщения о минировании

СЕГОДНЯ 15:16 2019-08-07T15:16:54+03:00

Здания Тверского и Мещанского судов столицы эвакуируют в связи с сообщением об угрозе взрыва Фото: Архив "КП"

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Здания Тверского и Мещанского судов столицы эвакуируют в связи с сообщением об угрозе взрыва. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на представителей Мещанского суда.

"На электронную почту поступило сообщение об угрозе взрыва здания, после этого сотрудники и посетители суда были эвакуированы", - сказали в пресс-службе. В настоящий момент на месте случившегося находятся сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб; обстоятельства случившегося выясняются.

В мае этого года экстренные службы Москвы получили сообщения о минировании более 10 объектов. В частности, злоумышленники "заминировали" несколько торговых центров, таких как "Европарк" и "Карат". Аналогичный инцидент произошел в феврале; незадолго до этого по всей России прокатилась волна сообщений о "минировании", все они оказались не соответствующими действительности.

ИСТОЧНИК KP.RU