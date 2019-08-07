С начала 2019 в Подмосковье провели более 3 тысяч бесплатных процедур ЭКО

СЕГОДНЯ 16:26 2019-08-07T16:26:13+03:00

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С начала текущего года в Московской области в рамках обязательного медицинского страхования было проведено более трех тысяч процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Об этом заявила глава регионального министерства здравоохранения Татьяна Мухтасарова.

"В этом году увеличена квота на ЭКО — в регионе планируется выполнить 5,6 тысячи процедур экстракорпорального оплодотворения. Важно, что получить данную услугу в Подмосковье можно бесплатно, оформив квоту", - приводит телеканал "360" слова Мухтасаровой. длительность ожидания процедуры при этом не превышает 30 дней.

В прошлом году в Московской области специалисты провели почти пять тысяч процедур ЭКО. Благодаря этому в регионе родились около двух тысяч детей; с начала текущего года в области уже родилось почти 900 малышей.

ИСТОЧНИК KP.RU