2019-08-07T16:26:13+03:00
Общество

С начала 2019 в Подмосковье провели более 3 тысяч бесплатных процедур ЭКО

Процедуры выполняются в рамках обязательного медицинского страхования
Александр ДЖУМАЕВ
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Сделать ЭКО в Подмосковье можно бесплатно, оформив квотуСделать ЭКО в Подмосковье можно бесплатно, оформив квотуФото: Архив "КП"
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С начала текущего года в Московской области в рамках обязательного медицинского страхования было проведено более трех тысяч процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Об этом заявила глава регионального министерства здравоохранения Татьяна Мухтасарова.

"В этом году увеличена квота на ЭКО — в регионе планируется выполнить 5,6 тысячи процедур экстракорпорального оплодотворения. Важно, что получить данную услугу в Подмосковье можно бесплатно, оформив квоту", - приводит телеканал "360" слова Мухтасаровой. длительность ожидания процедуры при этом не превышает 30 дней.

В прошлом году в Московской области специалисты провели почти пять тысяч процедур ЭКО. Благодаря этому в регионе родились около двух тысяч детей; с начала текущего года в области уже родилось почти 900 малышей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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